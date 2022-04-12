«Никогда не забуду!»: Павел Мамаев резко высказался о малолетней дочери

«Санта-Барбара» между Павлом Мамаевым и его бывшей женой Аланой никак не закончится. После развода бывшие супруги судятся за имущество и алименты на общую дочь Алису.

Сначала спортсмен платил на девочку 30 тысяч в месяц, однако Алана добивалась большей суммы. В итоге суд обязал футболиста отдавать треть своей зарплаты на содержание ребенка.

«Слышишь, ты… Не знаю, как тебя назвать! Ты что про дочь начала думать? — пишет Мамаев Алане. — Это ты ее довела до такого состояния, что она мне пишет: «Я от тебя отказываюсь. Хочу, чтобы ты умер. Не хочу тебя видеть». То, что ты вытворяешь, говоришь в адрес моей семьи, никогда не забуду!».

Переписку показала в Сети Алана.

Напомним, в декабре Павел сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Надежде Санько. В честь этого события футболист подарил избраннице помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей, что очень возмутило его бывшую супругу Алану.

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