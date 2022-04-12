«Отъезд воспринимается как кидок, как предательство»: певица Юта – об уехавших из России звездах

По словам исполнительницы, россияне сейчас сильно сплотились вокруг родной страны.

Певица Юта в эфире «Радио Sputnik» негативно отозвалась о звездах шоу-бизнеса, которые за последний месяц покинули в спешном порядке Россию.

По словам исполнительницы, она еще может понять тех людей, которых с нашей страной ничего не связывает. Ни бизнес, ни планы, ни карьера. Это их решение и бог им судья.

«Россияне сейчас сплотились настолько, что отъезд воспринимается как кидок, как предательство». Певица Юта

Напомним, что сразу несколько видных персон за последнее время покинули Россию. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева, ее муж телеведущий Максим Галкин, шоумен Семен Слепаков и некоторые другие.

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