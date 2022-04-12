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«Как сразить публику наповал?»: Водянова в брюках с высокой посадкой задала рецепт идеального лука на весну

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Юлия Логвинова, оценивая аутфит модели, девушкам с низким ростом посоветовала обратить внимание на брюки клеш.

«Как сразить публику наповал?»: Водянова в брюках с высокой посадкой задала рецепт идеального лука на весну
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Global Look Press

Дизайнер Юлия Логвинова осталась в полном восторге от кокетливо-романтичного аутфита Натальи Водяновой. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды похвалила манекенщицу за умение составлять точные луки, которые становятся идеальным рецептом для «приготовления» трендового и современного образа на весну.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова в изумрудных брюках палаццо подчеркнула стройность. Фото: личный архив

«Ее образы всегда очень легкие и стильные. Как можно сразить публику наповал? Просто надеть алый свитер и брюки палаццо с завышенной талией глубокого зеленого цвета. Наталья демонстрирует пример универсального фасона, который подчеркивает женственность образа и стройнит фигуру.

И без того длинные ноги Натальи из-за визуального эффекта от этих брюк, стали еще длиннее. Не обладаете высоким ростом и модельными пропорциями? Не беда. Наденьте высокие брюки клеш, и вы преобразитесь буквально за секунду.

Вдохновились примером? Тогда скорее идите в магазин и покупайте такие же брюки и яркую водолазку или свитер», — уточнила дизайнер.

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