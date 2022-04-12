«У меня полное доверие с дочками»: Михаил Турецкий рассказал об отношениях в своей семье

По словам музыканта, он знает, о чем поговорить с наследницами в любом возрасте.

Музыкант Михаил Турецкий заявил, что из-за частых гастролей не может в полной мере уделять внимание своей семье. При этом в общении с наследницами никаких проблем у него, к счастью, нет.

«У меня полное доверие с дочками. Хотя и у меня случаются какие-то эмоциональные всплески. Я знаю, о чем и как с ними надо разговаривать в любом возрасте. У меня такой колоссальный опыт отцовства, что я умею и со взрослой дочерью поговорить, и с полусредней, и со средней, и с младшей». Михаил Турецкий

По словам Михаила Турецкого, он может спокойно расположить к себе своих наследниц. Он умеет сказать им правильные слова, чтобы не пропало доверие, которое очень важно в любой семье. Как заметил Турецкий, для него важно, чтобы дочери делились с ним сокровенным хоть он и намного старше их, сообщает «АиФ».

Напомним, что у Михаила Турецкого четыре дочки: Наталья, Сарина, Эммануэль и Беата. С женой Лианой он познакомился в 2001 году в ходе гастролей по США.

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