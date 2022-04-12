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В стиле Битлджуса? 72-летняя Пугачева в полосатых брюках палаццо уселась в мягкое кресло в саду своих владений

Примадонна покрасовалась в шелковых брюках в крупную полоску.

В стиле Битлджуса? 72-летняя Пугачева в полосатых брюках палаццо уселась в мягкое кресло в саду своих владений
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Алла Пугачева слывет первой модницей и не зря! Ее звездный гардероб пополняется обновками от именитых модельеров, таких как: Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев. На памятном фото в саду своих владений Примадонна позировала в мягком кресле, похваставшись нетривиальным аутфитом.

Артистка подчеркнула стройностью ног полосатыми черно-белыми брюками палаццо, добавив к образу лонгслив с вырезом лодочкой. Такой стиль Битлджуса заметно омолодил Примадонну, сделав ее аутфит игривым и дерзким. Кстати, вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица отдыхает в Израиле. Поговаривают, что Алла Борисовна сняла шикарную трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в лонгсливе с вырезом лодочкой и брюках палаццо предстала во дворе замка. Фото: личный архив

В прессе также пишут, что Примадонна успела заскучать за границей. Так как певица владеет только русским и не говорит свободно на других языках, она не может особо общаться с иностранцами. Да и едва ли артистка стала бы заводить такие знакомства. Алла Борисовна давно избегает публичности.

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