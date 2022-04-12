«На осень проект пока не планируется»: Илья Авербух высказался о судьбе «Ледникового периода»

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что осенью популярное шоу «Ледниковый период» не будет сниматься для телевидения.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. Я меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, необходимо дождаться результатов его работы, чтобы о чем-то говорить конкретно. «Будут результаты – будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой, которое пройдет 15 и 16 апреля. В нем примут участие все наши звезды», — заметил Илья Авербух.

Напомним, что «Ледниковый период» — одно из самых раскрученных шоу на телевидении. Правда, в последнем сезоне рейтинги проекта были уже не столь высоки. Возможно, это и стало одной из причин, почему шоу берет паузу.

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