«Крайние дни в Дубайске»: Егор Крид возвращается в Россию после нескольких месяцев жизни в ОАЭ

Как отметил музыкант, он будет скучать по хорошей погоде.

Певец Егор Крид в «Телеграм» сообщил, что возвращается в Россию после длительного пребывания в ОАЭ.

«Крайние дни в Дубайске! Буду скучать по хорошей погоде. Я, кстати, обгорел чет. Сегодня проснулся рано, в 7:44, чувствую себя человеком! Осталось протянуть до вечера, чтобы постримить». Егор Крид

Напомним, что Егор Крид стал резидентом ОАЭ, получив вид на жительство в этой стране. Он получил долгосрочную визу, позволяющую ее обладателю находиться в стране до трех лет. В будущем ее вполне можно и продлить.

Добавим, чтобы получить вид на жительство в Дубае необходимо приобрести там недвижимость. Есть и еще один вариант. Необходимо открыть в этой стране собственную компанию.

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