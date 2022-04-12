Тренды в макияже на 2022 год
Видео
Реставрация стула своими руками
Видео

«Крайние дни в Дубайске»: Егор Крид возвращается в Россию после нескольких месяцев жизни в ОАЭ

Как отметил музыкант, он будет скучать по хорошей погоде.

«Крайние дни в Дубайске»: Егор Крид возвращается в Россию после нескольких месяцев жизни в ОАЭ
Егор Крид. Фото: Global Look Press

Певец Егор Крид в «Телеграм» сообщил, что возвращается в Россию после длительного пребывания в ОАЭ.

Егор Крид
Егор Крид. Фото: Global Look Press

«Крайние дни в Дубайске! Буду скучать по хорошей погоде. Я, кстати, обгорел чет. Сегодня проснулся рано, в 7:44, чувствую себя человеком! Осталось протянуть до вечера, чтобы постримить».

Егор Крид

Напомним, что Егор Крид стал резидентом ОАЭ, получив вид на жительство в этой стране. Он получил долгосрочную визу, позволяющую ее обладателю находиться в стране до трех лет. В будущем ее вполне можно и продлить.

Добавим, чтобы получить вид на жительство в Дубае необходимо приобрести там недвижимость. Есть и еще один вариант. Необходимо открыть в этой стране собственную компанию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ДубайЕгор КридНовости googleОАЭРоссия