Вот и все принципы: Сергей Соседов разоблачил поведение оскандалившейся Чулпан Хаматовой

Актриса сбежала в Латвию, где у нее дорогостоящий особняк.

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова одной из первых бросилась за границу. Выяснилось, что актриса скрывается в Латвии, где давненько приобрела под Ригой особняк стоимостью несколько сотен тысяч евро. Оттуда артистка сделала ряд заявлений, которые идут вразрез с российскими взглядами на украинские события.

Критик Сергей Соседов разоблачил в разговоре с Teleprogramma.pro актрису. Он считает, что ею просто движут личные интересы, а не судьба Родины.

«Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, на недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут, и плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии. А уедет в Россию, тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять», — считает критик.

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