«Это оскорбительно для России»: критик Соседов прошелся по имеющей двойное гражданство Нетребко

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался относительно Анны Нетребко, которая обозначила свою позицию на фоне украинской кампании нашей страны. Певица предпочла занять популярную в Европе позицию, чтобы иметь возможность выступать на ведущих сценах Старого Света и Запада.

Соседов считает, что Нетребко не сказала ничего предосудительного, мол, ее вынудили. А вот как так получилось, что дива имеет двойное гражданство, он не понимает.

«У нее двойное гражданство – и России, и Австрии. Как только вот это ей разрешили, я не знаю. Я бы вот это покопал, вот это оскорбительно для России, а не то, что она сказала. Почему она гражданка Австрии, почему у нее двойное гражданство, кто ей позволил? Вот где тема для разбирательства», — недоумевает Соседов.

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