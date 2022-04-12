В пять раз меньше: сколько денег Галкин потерял из-за отмены концертов в России

Телеведущий Максим Галкин и легенда эстрады Алла Пугачева второй месяц живут в Израиле. Туда они спешно устремились в конце февраля. Чтобы было на что жить, Галкин быстро сообразил на Земле обетованной гастроли. Они пройдут в первой декаде июня.

Как выяснилось, замена российских концертов на израильские гастроли не принесет Галкину столько дивидендов, сколько бы он получил выступив здесь. Сайт ФАН сопоставил доходы артиста и выяснил, что по деньгам он явно проигрывает.

«Проблема в том, что в Кремлевском дворце шесть тысяч посадочных мест, а там в шесть раз меньше. Таких огромных площадок в Израиле просто нет. И поэтому гонорары для всех приезжих артистов в 10 тысяч долларов. Больше не платят», — цитирует сайт представителей организаторов концертов в России.

Здесь бы только по старому курсу доллара Галкин заработал бы в пять раз больше, чем в Израиле. То есть один концерт в России принес бы ему столько, сколько он получит за пять на Святой земле.

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