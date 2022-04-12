«У нас с ней все в порядке»: Плющенко рассказал об отношениях с Туктамышевой после шоу в Туле

По словам двукратного олимпийского чемпиона, фигуристка примет участие в следующем «Союзе чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в следующем шоу «Союза чемпионов» в Санкт-Петербурге 16 апреля.

«Елизавета Туктамышева будет участвовать. У нас с ней все в порядке. Все хорошо». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, никаких недопониманий с Елизаветой Туктамышевой у него нет. «В афишах указано, кто будет участвовать в этом шоу. У нас проданы все билеты. На «Союзе чемпионов» в Санкт-Петербурге будет 12800 зрителей. Аншлаг», — заявил Евгений Плющенко.

Напомним, что после шоу «Союз чемпионов» в Туле Елизавета Туктамышева сделал громкое заявление. Она отмечала, что находится в полной растерянности из-за патриотических речей некоторых ведущих проекта. «Не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений», — говорила, в частности, она.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.