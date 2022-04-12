Слишком свободно: Клава Кока в кружевном корсете не по размеру покрасовалась перед объективом

Певица Клава Кока старается одеваться неповторимо. И ей это удается, поскольку многие авторитетные эксперты моды отмечают исключительность стиля звезды. Клава смело сочетает как спорт, так гламур и кэжуал, причем часто – в одном образе.

На этот раз красотка снова поэкспериментировала. Она надела белоснежный ажурный корсет с джинсы с широкими штанинами. Фьюжн получился довольно стильным и смелым. Как, впрочем, и попытка выдать большой по размеру корсет за подходящий.

При малейшем движении корсет предательски отходил от тела Клавы Коки. Поэтому она перед объективном просто старалась не двигаться.

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