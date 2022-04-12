Зажимал под одеялом, делал массаж ног: Анатолий Цой пустил слюну на Каролину Севастьянову в шоу «Звезды в Африке»

Появление в лагере Лимпопо, где идет шоу «Звезды в Африке», гимнастки Каролины Севастьяновой произвело фурор среди участников. Особенно оживилась мужская часть героев. Музыкант Анатолий Цой так и вовсе не скрывал своей симпатии к красавице и всячески оказывал ей знаки внимания.

А после отбоя и вовсе залез к ней в кровать. Певец признался, что обожает делать массаж стоп, и заключил ноги Севастьяновой в объятия. Кроме того, он обнимал ее и брал на руки. При этом, гимнастка, судя по всему, была не против, что артист пускает на нее слюни.

Сама Севастьянова имеет за периметром бойфренда. Она в отношениях пять лет, о чем рассказала участникам проекта. Да и Цой тоже несвободен – его в Москве ждет девушка. «Ну что мне сказать? У нее парень есть, у нее все хорошо в личной жизни. А так мы просто шутим. У меня есть тоже девушка. Давайте все это вырежем и начнем шоу заново», — высказался о своем поведении музыкант.

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