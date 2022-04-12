«Настоящий мужик»: Саша Стоун на шоу «Звезды в Африке» совершил то, чего от него никто не ожидал

Шоу «Звезды в Африке» на ТНТ продолжается, и новый выпуск оказался богат на неожиданности, как приятные, так и не очень. На лагерь обрушился ураган, который звезды назвали в честь Алены Водонаевой; пришла новая участница Каролина Севастьянова. А покинуть шоу должен был Анатолий Цой. Но финал получился неожиданным.

Анатолий Цой оказался претендентом навылет в паре с комиком Романом Юнусовым. Мужчины отправились на испытание, и Цой его не прошел. Когда музыкант пришел в лагерь прощаться, его напарник Саша Стоун совершил поступок, которого от него никто не ожидал. И половина участников оказалась в шоке, а оставшиеся – в расстройстве.

Саша Стоун пожелал покинуть проект вместо Анатолия Цоя. Блогер припомнил певцу, как тот грудью лег на испытании за него и теперь его черед помогать другу.

Валя Карнавал, у которой с Сашей Стоуном возникли чувства на шоу, загрустила. Но влюбленные договорились встретиться за проектом. «Мне даже показалось, что она гордилась в этот момент мной, типа вот он, настоящий мужик», — окрыленный Саша Стоун высказался о впечатлениях от Вали Карнавал, покидая шоу.

Стоун подчеркнул, что уходит красиво. А Валя Карнавал призналась, что ее сердце разбито на тысячи кусочков, и долго плакала.

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