«Вопиющая глупость»: Безруков пришел в негодование из-за европейского выпада против Мацуева

На днях из швейцарского Люцерна пришла нехорошая весть. Фонд Рахманинова объявил о приостановке членства пианиста Дениса Мацуева после начала украинских событий. Притом что сам внук композитора, основавший Фонд в 2000 году, высоко ценил талант российского музыканта.

От новости в негодование впал актер Сергей Безруков. Он написал у себя в микроблоге в Telegram, что есть еще вещи в мире, от которых внутри может щемить.

«Думал, что уже начал привыкать ко всем этим абсурдным новостям про гонения наших артистов на Западе. Но нет, каждый раз найдут способ задеть за живое. Денис Мацуев — большой музыкант, и приостанавливать его членство в Фонде Сергея Рахманинова после всего, что он для него сделал, вопиющая глупость», — недоумевает актер.

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