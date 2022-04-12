Пошла по рукам: позабыв про плотника, Волочкова разомлела в объятиях массажиста

Звезда сцены Анастасия Волочкова не так давно крутила роман с плотником Дмитрием. Парень оказался чуть ли не в два раза моложе балерины, но ни ее, ни его это не смутило. Теперь же, судя по всему, отношения в прошлом – артистка давно не показывает бойфренда рядом с собой.

На новом фото, которое запостила балерина в Telegram она красиво позирует в объятиях нового мужчины. Им оказался массажист Игорь, балерина прыгнула на руки ему прямо посреди улицы.

«Чувствую себя уверенно», — подписала фото разомлевшая балерина.

Напомним, что в январе на Мальдивы Волочкова летала с банщиком Сергеем. До сих под подписчики вспоминают его как красивую партию для звезды и сожалеют об их расставании.

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