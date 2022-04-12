«Это полное имя»: подарившая дочку Константину Ивлеву жена рассказала, как назвали новорожденную

Девочка появилась на свет раньше ожидаемой даты.

Телешеф Константин Ивлев в третий раз стал отцом. Многодетным его сделала молодая жена Валерия, с которой они поженились год назад.

Маленькая дочка появилась на свет 10 апреля, причем, как поведала молодая мамочка, раньше ожидаемой даты. А назвать крошку решили именем Ника, которое они с мужем выбирали заранее.

«Это полное имя», — рассказала во «Вконтакте» Валерия Ивлева.

К появлению крохи семья готовилась тщательно. В особняке на Рублевке пара обустроила новое пространство – уютную детскую комнату, оформленную в розовых тонах со сказочными картинками.

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