«Все забыли про еду»: Каролина Севастьянова в бикини произвела фурор на шоу «Звезды в Африке»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова стала новой участницей шоу «Звезды в Африке». Красавица появилась на проекте весьма оригинально – она загорала в бикини в ожидании героев проекта, и когда они появились на поляне, то были ошеломлены эффектной брюнеткой.

«Пацаны как на кусок мяса напали на новую участницу», — вспоминал Саша Стоун позже в разговоре с Валей Карнавал.

То, что Севастьянова произвела фурор на проекте, подтвердила и мужская, и женская половина участников. Тот же Саша Стоун констатировал: «Лица парней в этот момент, голодных хищников. Все вообще забыли про еду, про все что можно», — вспоминал блогер.

Гимнастка рассказала, зачем решилась на участие в проекте. Девушка решила разбить главный стереотип о себе.

«Я приехала, чтобы люди в первую очередь увидели не просто красивую картинку, а живого человека, у которого есть чувства, эмоции, и вообще что я живу обычной жизнью», — объяснила красотка.

И в первом же испытании Севастьянова не ударила в грязь лицом. Нужно было съесть не очень аппетитные блюда с жуками, гнилой рыбой или мышиными головами, и девушка дважды испытала свой желудок, причем, успешно.

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