«Очень актуальны!»: Валя Карнавал в трендовых брюках сезона щегольнула монохромным нарядом

Звезда Интернета Валя Карнавал щегольнула монохромным нарядом, одевшись во все розовое. Красотка облачилась в свитер с воротником-бадлоном и брюки карго, то есть с накладными карманами.
Именно такой фасон брюк сейчас невероятно актуален. Об этом ранее рассказывал фэшн-эксперт Александр Рогов.
«Брюки карго будут очень актуальны!» — предупреждал о тренде стилист.
Сама Карнавал позировала на фоне розового джипа, чем усилила монохромную тему и снова попала в десятку – такие однотонные наряды перешли к нам из прошлого сезона, но не снизили градуса популярности ни на грамм.
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