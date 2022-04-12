Затосковала по былой дружбе? Сестра Ольги Бузовой поделилась совместным кадром с ней

Родственницы уже давно живут отстраненно друг от друга.

Вот уже несколько лет продолжается затяжной конфликт между Ольгой Бузовой и ее родной сестрой Анной. Родственницы то вдруг мирятся и демонстрируют миру любовь, то вновь начинают игнорировать друг друга.

С корнем этих проблем разобраться трудно. Говорят, что Анна Бузова претендует на определенные подарки со стороны знаменитой сестры, но она категорически этот факт отрицает. А после того, как Ольга не пригласила свою родную сестру на собственный день рождения в Сочи, публика опять уверена, что девушки в ссоре.

И вот Анна Бузова после длительной паузы и молчания про сестру неожиданно выставила в Сеть совместную фотографию со звездой «Дома-2». На архивном снимке фотограф запечатлел их еще маленькими.

«Любимое фото с Олей», — тепло подписала кадр Анна.

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