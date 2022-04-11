Вес – 56 кг, возраст – 44 года: Антонова показала фигуру на зависть в красивом монокини на шнуровке

Звезда не скрывает, что внимательно следит за своим телом, делая ставку на здоровый образ жизни.

44-летняя актриса Наталия Антонова частенько рассказывает в своих социальных сетях, как она готовит для своих близких аппетитные пироги и пирожные.

Создается впечатление, что звезду Бог поцеловал в темечко. Поклонников удивляет, как при таком количестве калорий на кухне можно оставаться такой стройной?

Однако секрет прост – свои вкусности Наталия Антонова лишь пробует, остальное поглощает муж и дети. Она же внимательно следит за фигурой, регулярно занимаясь спортом и следя за своим рационом.

Результатом здорового образа жизни Наталия Антонова похвасталась в своем телеграме, позируя в монокини на шнуровке. Актриса сообщила свои метрики: вес — 56 кг, рост – 172 см.

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