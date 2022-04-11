Просто леди: Пегова в струящемся платье в пол с кружевами подчеркнула постройневшие формы

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что любит сниматься в фильмах и сериалах. Актриса уже отметилась в таких картинах, как «Акушерка», «Зоя», «Родные».

Ей довелось работать с Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что она также не раз участвовала в телевизионных проектах. В прошлом году артистка поражала судей в шоу «Ледниковый период», но после проекта она решила похудеть.

больше по теме Постройневшая Ирина Пегова в алом платье миди с рукавами-крыльями устроила чаепитие Актриса похвасталась красивой сервировкой стола и своим ярким нарядом.

И спустя год поклонники поразились тому, как Ирина преобразилась. Теперь актриса чаще носит лосиных и короткие платья. На днях она отметилась на хоккейном матче в ярком наряде.

А вот 11 апреля артистка провела весь день на съемках. Она решила покрасоваться в новом образе. Пегова устроила дефиле в струящемся платье в пол с кружевом в царском стиле. Наряд подчеркнул ее тонкую талию.

«Снимали ролик, промо ролик для сериала „Шаляпин“. Коридоры „Амедиа“», — сообщила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что такие наряды ее украшают. «Принцесса получается», «Красивая.. платье в стиле Леона Бакстана», «Ух, какая Ирина!», «Ирина, нет слов! Обалденная! Красивая! Настоящая!», «Без всяких слов — императрица!», «Ваши наряды, а особенно платья, это ваш конек»

— прокомментировали пост подписчики.

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