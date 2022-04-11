«В Гарике – ни одной черты!»: как выглядит миловидная мама Харламова

Родительница знаменитого комика поделилась в социальных сетях снимком с внучкой от Кристины Асмус.

Кристина Асмус открыто признает: ее дочь Настя унаследовала внешность своего папы Гарика Харламова. А когда ей в очередной раз пытаются на это указать поклонники, она удивляется: «А что здесь такого? Мне нравится!»

В самом деле, Настенька растет не только спортивной и гибкой, как мама, занимаясь уже гимнастикой, но и хорошенькой девочкой. Наверняка за ней будут бегать мальчишки!

А теперь у поклонников Гарика Харламов появилась возможность оценить внешность и другой родни известного юмориста. Мама Гарика Харламова опубликовала в социальных сетях снимок с внучкой Настей. Многие фолловеры были удивлены, увидев ее.

«В Гарике — ни одной черты!», «Какая молодая и красивая мама!», «Мама прекрасная! Симпатичная и интеллигентная», — откликнулись люди.

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