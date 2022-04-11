Мамина копия: Нюша показала подросшую дочку Симбу в платье принцессы

Нюша является известной исполнительницей. Она выпустила множество хитов. Артистка всегда умела выделиться из толпы. Она носит женственные наряды и экспериментирует с имиджем.

У певицы подрастает дочка Симба, которой уже три года. А в прошлом году у звезды родился сын, но пока его имя и лицо она скрывает. Вместе с мужем Игорем Сивовым брюнетка легко справляется с родительскими обязанностями.

Симба уже не раз выходила в свет с мамой. Она тоже любит наряжаться. Не так давно певица показала наряды, которые ее наследница взяла с собой в Дубай, где они теперь живут.

Примечательно, что артистка даже дома разрешает малышке носить бальные платья. На этот раз она запечатлела ее в пышном желтом платье диснеевской принцессы Белль из «Красавицы и чудовища».

Также Нюша показала сына, но его лицо она продолжает прятать. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малышка похожа на маму.

«Что за сладкая девочка», «Интересный выбор платья», «Такая красивая», «Просто прелесть», «Ох, какая классная», «Она стала похожа на маму», «Дочка так подросла», «Нюша, она ваша маленькая копия», «Очаровательная блондинка растет», — прокомментировали пост подписчики.

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