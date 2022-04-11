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Визуальная приманка: Подольская после совета Хромченко облачилась в модное мандариновое платье

Наталья Подольская появилась в трендовом наряде на телевидении.

Визуальная приманка: Подольская после совета Хромченко облачилась в модное мандариновое платье
Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Эвелина Хромченко в одном из выпусков шоу «Модный приговор» на Первом канале заметила, что вот уже несколько сезонов подряд с подиумов не исчезает оранжевый цвет. В тренде он и в этом году.

Актуальны любые его оттенки — от разбеленных и припыленных до неоновых мандариновых. Флуоресцентные тона ведущая назвала «визуальной приманкой», поскольку они неизменно притягивают взгляды людей. Особенно популярными они станут летом.

Хромченко рекомендовала одежду этого тона тем, кто хочет быть заметным. И певица Наталья Подольская решила воспользоваться преимуществом мандаринового неонового, представ в платье по фигуре со сборками в данном оттенке на RU.TV.

В своем телеграме Подольская рассказала, что поговорила с ведущей с Лизой Жарких на тему сложных отношений между детьми и мамой.

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