С акцентом на загар: Бородина в белоснежном мини-платье и на шпильках повеселилась с подругами

Ксения Бородина уже длительное время работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2», а со временем ей удалось стать популярным блогером. В соцсетях на нее подписаны миллионы поклонников.

Телеведущая привыкла рассказывать новости из своей жизни. Недавно она объявила, что у нее дома случилось пополнение. Теперь дочки Маруся и Теона присматривают не только за собакой и котом, но и хомяком.

Примечательно, что Бородина раньше постоянно была дома с наследницами. Однако после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще видеться с подругами. Телеведущая призналась, что хочет наверстать упущенное время.

А вот 10 апреля она отправилась в ресторан, где ее подруга решила отметить день рождения. Для такого случая Ксения облачилась в белоснежное мини-платье с рюшами и черные босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул ее бронзовый загар.

Весь вечер она провела в ресторане, где смогла расслабиться и повеселиться. Не обошлось без изысканных блюд. Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя Бородина.

«Мне кажется, вы всех затмили», «До чего красивая», «Платье шикарное», «Такой загар насыщенный», «Не перестаете удивлять», «Просто стройняшка», «Ваш стиль безупречный», «Ох, ваши ноги просто идеальные», «Незаконно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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