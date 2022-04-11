Елена Блиновская: «Когда мне сделали предложение, то я расплакалась»

Автор знаменитых марафонов желаний Елена Блиновская стала новым лицом канала ТВ-3. Блогер преобразилась в Алису на пути в Зазеркалье и снялась в серии мини-фильмов, которые отражают перемены в ее жизни через образ героини.

«Честно скажу, что, когда ТВ-3 сделал предложение о сотрудничестве, то я даже расплакалась — настолько оно было созвучно со мной. Съемки роликов длились два дня, с утра и до позднего вечера – непростая работа, но я получила массу удовольствия от процесса! На экране действие занимает секунды, но вы не представляете, сколько потрачено на них труда и сколько сил вложено всей огромной командой!» — рассказала Блиновская.

Напомним, что Елена прославилась благодаря проекту «Марафон желаний». Коуч уверяла: ее советы позволят каждому исполнить свои заветные мечты. За короткий период бизнесвумен обрела армию последователей, но есть и те, кто обвиняет Блиновскую в банальной продаже воздуха.

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