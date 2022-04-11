Ольга Орлова поделилась планами завести с новым мужем общих детей

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова недавно вышла замуж во второй раз. Избранником светской львицы оказался бизнесмен по имени Валерий, который на 10 лет старше ее.

Певица признается, что супруг устраивает ее во всем: он добр, умен и способен нести ответственность за близких. Ну и главное — он смог наладить отношения с ее сыном Артемом.

«Я в таком возрасте, в котором к этому нужно относиться как к божьему дару. Но в любом случае я не против снова стать мамой», — сообщила Орлова в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, что Артем родился в первом браке артистки с предпринимателем Александром Кармановым. Ольга рассталась с мужчиной еще в 2004 году, но они сохранили дружеские отношения. Сейчас бывшие супруги периодически общаются по вопросам, связанным с сыном.

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