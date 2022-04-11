Курносый носик и длинные реснички: Саша Артемова из «Дома-2» показала маленькую дочку в профиль

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова воспитывает дочку от брака с Евгением Кузиным.

Родители не показывают поклонникам лицо девочки и не разглашают ее имя. Малышке уже два с половиной года, и за это время в соцсети на фото появлялся только ее затылок.

Но на этот раз Саша Артемова осмелилась запечатлеть наследницу в профиль. Так что на фото можно рассмотреть пухлые щечки, курносый носик и длинные реснички хорошенькой малышки.

Под снимком Саша Артемова рассказала, что дочь растет высокой девочкой. И в свои два с половиной года выглядит на четыре.

«Моя девочка, правда, для своих лет высокая, рослая и хорошо развита. Мне даже кажется, что она будет выше меня, и дай бог. Папа тоже высокий, 186 — рост (если память не изменяет). Маленьким не в кого быть, хотя бабушка моя и дедушка по отцовской линии были невысокого роста, а дети получились высокие, и я в том числе», — поделилась Саша Артемова.

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