Милош Бикович: «В Сербии Россию любят больше, чем в самой России»

Милош Бикович — популярный актер из Сербии, который построил карьеру в России. Недавно он получил гражданство Российской Федерации и очень этому рад.

При этом Милош заявляет, что в его родной стране Сербии очень тепло относятся к нашему народу.

«В Сербии Россию любят больше, чем в самой России», — сказал он.

В интервью каналу «А поговорить?» Бикович также рассказал, как провел детство под бомбежками натовских солдат. По его словам, это было очень страшно и не дай бог никому такое пережить.

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