«Девчонка у нас с характером»: молодая жена шефа Ивлева предстала на фото рядом с новорожденной дочкой

Молодая жена известного шеф-повара и ведущего телевизионных кулинарных шоу Константина Ивлева, Лера Куденкова, вышла на связь с подписчиками после родов.

Молодая мама поделилась снимком из клиники, на котором запечатлена рядом с кроваткой, в которой лежит ее новорожденная дочка. Правда, малышку она прикрыла смайликом в виде баклажана.

«Да, дорогие, я стала мамой! Очень неожиданно и в незапланированный день. Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора. Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — пообещала Лера Куденкова.

Напомним, Лера Куденкова родила дочку Константину Ивлеву 10 апреля. Девочку назвали Никой.

Для Леры Куденковой малышка стала первым ребенком, а для Константина Ивлева — третьим. У телеповара есть двое детей от предыдущего брака.

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