Несмотря на скандалы: Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой в России в олимпийском сезоне

Журналисты подсчитали, что 15-летняя Камила Валиева заработала больше 100 тысяч долларов.

Завершен сезон в женском фигурном катании. Спортсменки, которым рукоплескали стадионы, отправляются в турне с ледовыми шоу, чтобы к своим призовым заработать еще бонусные деньги.

Журналисты kp.ru/sports составили рейтинг самых богатых фигуристок.

Возглавила его 15-летняя олимпийская чемпионка Камила Валиева — фигуристка, чье имя стало известно не только благодаря ее фееричным прокатам на льду. За сезон Камила Валиева заработала 111,3 тысячи долларов призовых.

Суммарный же рейтинг заработков российских фигуристок выглядит на весну 2022 года таким образом.

Камила Валиева — 111,3 тысячи долларов Анна Щербакова — 102,9 тысячи долларов Александра Трусова — 61,2 тысячи долларов Елизавета Туктамышева — 26 тысяч долларов Алена Косторная — 22 тысячи долларов Майя Хромых — 22 тысячи долларов Ксения Синицина — 5 тысяч долларов

Напомним, во время Олимпиады в Пекине Камилу Валиеву обвиняли в употреблении допинга. В итоге, находясь под прессингом, она не смогла справиться с волнением и не стала даже призером в личном зачете.

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