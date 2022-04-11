«Уже нашел подругу»: Нюша запечатлела трехмесячного сына в боди на игровом коврике

Нюша является известной певицей. Она выступает на сцене с юных лет. Артистка признавалась, что одно время так часто много гастролировала, что времени на отдых не было. Теперь она поменяла приоритеты.

Нюша большую часть времени посвящает семье. Она много путешествует. У нее растет дочка Симба, которой три года, и сын, который родился чуть больше трех месяцев назад.

Вместе с мужем Игорем Сивовым певица недавно приехала в Дубай. Она хочет жить на две страны. Артистка успевает посещать вечеринки, но большую часть времени посвящает семье.

Примечательно, что недавно она провела румтур по квартире и показала, как проводит утро с дочкой. А вот 11 апреля она опубликовала редкое фото с наследником. Нюша запечатлела кроху в модном боди темно-зеленого цвета. Он лежал на игровом коврике с другой девочкой, его ровесницей.

«Уже нашел подругу», — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие поразились, как подрос малыш. Однако певица скрывает его лицо. Она наложила на фото эмоджи.

«Какой он милый!», «Интересно, как зовут этого льва», «Подружка красивая», «Очень крупный пацан», «Вырос так», «Это круто», «Просто прелесть», «Ой, какой пупсик», «Неужели мы скоро узнаем его имя?», «Жду встречи с ним», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!