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Тренд на женственность: Арзамасова изящно показала щиколотки в ягодных туфельках и пальто с бахромой

Звезда выбрала вязаную модель с цветочной вышивкой.

Тренд на женственность: Арзамасова изящно показала щиколотки в ягодных туфельках и пальто с бахромой
Елизавета Арзамасова. Фото: Global Look Press

Елизавета Арзамасова покрасовалась на камеру для своих социальных сетей в женственном образе.

Звезда подчеркнула фигуру облегающим топом и джинсами скинни. И красиво акцентировала щиколотки при помощи ягодных туфель на шпильке и бахромы на пальто.

Лиза Арзамасова выбрала вязаный экземпляр с сочной цветочной вышивкой на спине, которая продолжала идею цвета обуви.

Ранее Лиза Арзамасова рассказывала о своих отношениях с мужем Ильей Авербухом, с которым актриса полностью на одной волне. А также делилась своим материнским опытом. Перед сном сыну Левушке знаменитость читает стихи — так малыш лучше засыпает.

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