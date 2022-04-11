Ни грамма благодарности: почему Никас Сафронов заговорил о «вредном» поведении Людмилы Поргиной

Актриса Людмила Поргина и директор театра «Ленком» Марк Варшавер никак не могут прийти к общему знаменателю в давнем споре. Вдова Караченцова уже давно получает здесь зарплату (около 50 тысяч), даже не выходя на сцену. И любая бы другая пенсионерка была только рада этому, но не артистка.
Она готова и хочет работать в театре по-настоящему, и Варшавер дал ей этот шанс, предоставив эпизодическую роль дамы, молча проходящей по сцене со свечой в постановке «Юнона и Авось».
Эта роль только добавила страстей в затянувшийся конфликт, Людмила Поргина оскорбилась, ведь актриса уверена, что достойна более глобальных ролей. А вот художник Никас Сафронов думает, что вдова Караченцова слишком увлеклась своими эмоциями в то время, как Варшавер лучше нее понимает, кто и как должен играть в «Ленкоме». Он убежден, что даже маленькие роли актриса должна принимать с благодарностью и показывать весь свой талант даже в молчании.
«Такие конфликты ни к чему хорошему не приводят. Наверное, Люде нужно просто поговорить с руководителем и доказать, что она может сделать что-то другое — и сделать это. А сиюминутные эмоции, которые выходят в мир, излишни и только могут вредить общему творческому делу», — высказался Никас Сафронов в разговоре с журналистом КП.
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