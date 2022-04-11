Тренды в макияже на 2022 год
Видео
Реставрация стула своими руками
Видео

Агата Муцениеце закатила истерику, то и дело упоминая Павла Прилучного

Актрисе не понравилось, что ее поклонники сильно интересовались ее частной жизнью.

Агата Муцениеце закатила истерику, то и дело упоминая Павла Прилучного
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце разошлась с Павлом Прилучным два года назад, после этого не раз появлялись слухи о ее отношениях с другими мужчинами. Однако актрису эти разговоры не очень-то волновали, по крайней мере внешне она это никак не проявляла.

Зато разговоры о ее связи с бывшим мужем артистку почему-то всегда цепляют, и очень заметно. В своем телеграме Агата Муцениеце устроила настоящую истерику, когда ее допекли поклонники, слишком интересующиеся ее возможным воссоединением с экс-мужем.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

«Почитав все, что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем! А вас! Вот вам хлебом не корми пообсуждать кто, с кем, куда и зачем! Ну и, конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести!» — сразу эмоционально начала Агата.

Особенно, заметила Муцениеце, слишком активничает в этих обсуждениях ее личной жизни «группа бывшего мужа». Она сказала, что лучше фолловеров знает, как ей и Павлу воспитывать детей. И заявила, что люди также не имеют права требовать от них рассказывать про свои взаимоотношения.

«Это только наше дело!» — разгневалась Муцениеце.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Агата МуцениецеМуцениеценовости goоgleПавел ПрилучныйПрилучный