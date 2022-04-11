Дэвиду Бекхэму придется отвечать за слишком роскошную свадьбу сына

Торжество наследника известного футболиста Бруклина Бекхэма обошлось в три с половиной миллиона евро.

В минувшие выходные сын одной из самых известных в мире пар Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм женился на своей избраннице, актрисе Николе Пельтц.

Снимки с шикарного торжества появились во многих мировых СМИ. Достоянием общественности стали и траты на свадьбу Бруклина Бекхэма. Было подсчитано, что торжество обошлось молодым в три с половиной миллиона евро.

Именно это обстоятельство вызвало гнев поклонников. Как пишет британский таблоид Daily Mail, пользователи соцсетей высказали негодование в адрес семьи. Пользователи заявили, что Бруклин Бекхэм и его избранница словно живут в другом мире.

Фанаты считают, что деньги можно было потратить с пользой. Например, на помощь беженцам или тем, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Вероятно, Дэвиду Бекхэму тоже придется держать ответ перед поклонниками за не в меру пышное торжество своего отпрыска.

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