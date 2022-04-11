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Кейт Миддлтон отказала Виктории Бекхэм прийти на свадьбу ее сына

При этом Меган Маркл вообще не пригласили на торжество.

Кейт Миддлтон отказала Виктории Бекхэм прийти на свадьбу ее сына
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принца Уильяма единственных из всей британской королевской семьи пригласили на свадьбу старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. Однако они отказались появиться на празднике.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Звездная семья даже решила не звать Меган Маркл и принца Гарри, чтобы не вызывать дискомфорт у Кейт Миддлтон и ее мужа. Но это не помогло— герцогиня все равно прислала в ответ письмо с вежливым отказом и наилучшими пожеланиями молодым, написал Mirror.

В свете эту ситуацию некоторые инсайдеры именовали «пренебрежением», поскольку на церемонии венчания Меган и Гарри в 2018 году Бекхэмы присутствовали.

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