Кейт Миддлтон отказала Виктории Бекхэм прийти на свадьбу ее сына

При этом Меган Маркл вообще не пригласили на торжество.

Кейт Миддлтон и принца Уильяма единственных из всей британской королевской семьи пригласили на свадьбу старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. Однако они отказались появиться на празднике.

больше по теме Дэвиду Бекхэму придется отвечать за слишком роскошную свадьбу сына Торжество наследника известного футболиста Бруклина Бекхэма обошлось в три с половиной миллиона евро.

Звездная семья даже решила не звать Меган Маркл и принца Гарри, чтобы не вызывать дискомфорт у Кейт Миддлтон и ее мужа. Но это не помогло— герцогиня все равно прислала в ответ письмо с вежливым отказом и наилучшими пожеланиями молодым, написал Mirror.

В свете эту ситуацию некоторые инсайдеры именовали «пренебрежением», поскольку на церемонии венчания Меган и Гарри в 2018 году Бекхэмы присутствовали.

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