Милош Бикович: «Демократии не существует»

Актер считает, что не существует также и независимых СМИ.

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович дал большое интервью Ирине Шихман. Так называемая журналистка спросила актера — что для него есть демократия? Артист ответил так:

«Демократии как таковой не существует. То, что мы называем демократией, — это авторитарный режим манипуляций», — заявил он.

По словам актера, не существует и независимых СМИ, так как у всех есть свой владелец, и он будет постоянно перетягивать канат в одну сторону. И это правильно.

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