Где сказочные гаргульи и гектар земли? Виллу Пугачевой в Израиле завистливо назвали слишком скромной

Примадонна, по слухам, сняла роскошный особняк в Кесарии. Вот только некоторые посчитали его не достаточно шикарным для певицы.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь впечатляет своей помпезностью. К особняку Примадонны примыкает также гектар земли с садом-огородом, теплицами и оранжереей.

По слухам, певица сняла в Кесарии трехэтажную виллу с бассейном. Домик куда «скромнее» — тут нет ни сказочных гаргулий, ни башенок. Как пишет 7days, многие фанаты даже в шутку назвали дом «халупой», подметив, что вилла недостаточно шикарна для певицы такой величины. Хотя, как говорится, это дело вкуса. В Сети уже появились первые кадры с домом шоумена Максима Галкина, снятые на камеру смартфона проезжавшего мимо автомобиля.

Кажется, особняк стоит прямо у дороги, а лужайка с тенистыми аллеями и бассейн скрыты от любопытных прохожих за высоким бетонным забором с коваными воротами и резной калиткой. Посмотреть, как выглядит вилла Аллы Пугачевой в Кесарии, можно здесь. Эти кадры из Telegram оказались в распоряжении «Экспресс газеты».

«Как-то скромненько для Аллуси», «А где сказочные гаргульи и башенки?», «Тут гектаром земли и не пахнет», «Дорого-богато, но замок еще краше», «Алла, давайте обратно, в деревенскую глушь», — начали писать фолловеры.

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