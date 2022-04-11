«Мы в ожидании второго малыша»: певица Марина Девятова подтвердила беременность

38-летняя исполнительница песен в народном жанре Марина Девятова официально объявила о том, что вновь готовится стать мамой.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с округлившимся животиком.
«Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее.
Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут! Друзья, это естественное состояние для женщины, когда она оказывается в положении», — написала Марина Девятова.
Марина Девятова рассказала, что беременность переносит легко. Живет активной жизнью, продолжает петь, гастролировать и давать мастер-классы.
Будущий ребенок станет вторым для Марины Девятовой и ее мужа, бизнесмена Алексея Пигуренко. У пары есть пятилетняя дочка Ульяна.
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