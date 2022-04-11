Нетребко в чалме и струящихся шароварах из шифона уселась верхом на верблюда в Египте

Анна Нетребко в личном микроблоге делится кадрами своего египетского «острого репортажа». По словам оперной дивы, в пустыне сбылась ее мечта. Она смогла покататься на верблюде. В седле жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова чувствовала себя так же комфортно и естественно, словно она оседлала обычного скакуна.

Оперная дива покрасовалась в пустыне, прикрыв волосы чалмой от ветра с песком. Изюминкой образа певицы стали струящиеся шифоновые шаровары и модные сабо.

«Господа, мечты сбываются! Вот она я, сижу на верблюде по имени Алекс. Это незабываемое впечатление… Мой красавец верблюд, поедем дальше смотреть на Сфинксов», — отметила Анна.

Оперная дива показала себя первоклассной наездницей, хотя едва ли до этого ей удавалось путешествовать в караване. Все-таки на лошадях было бы куда привычней. Но это же Египет.

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