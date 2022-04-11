Ирина Понаровская о маске Пончика: «Бросало то в жар, то в холод, началась паника»

Популярное шоу НТВ «Маска» в минувшее воскресенье покинула певица Ирина Понаровская. Звезда 90-х пряталась в костюме Пончика.

Нашим журналистам артистка рассказала, что физически находиться в Пончике было очень сложно. Как оказалось, Понаровская страдает клаустрофобией, и таких ощущений раньше не испытывала.

«Костюм был тяжелый, но это у всех так, не у одной меня, не хочу жаловаться. Первый раз, когда его на меня надели, у меня началась паника, бросало то в жар, то в холод, было ощущение, что я стою в вертикальном аппарате МРТ», — рассказала Понаровская Teleprogramma.pro.

Внутри Пончика, по словам Понаровской, был установлен вентилятор, но он не спасал.

«Минимальный обзор у меня был через окошко из желтого пластика, которое находилось на месте рта», — добавила артистка.

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