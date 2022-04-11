«Могу спокойно уйти на пенсию»: Филипп Киркоров назвал своего преемника на эстраде во время шоу «Маска»

Во время девятого выпуска шоу «Маска», который вышел в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 10 апреля, Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление.

После выступления Монстрика, исполнившего хит Валерия Леонтьева «Казанова», председатель судейской коллегии «Маски» Филипп Киркоров расчувствовался.

Он сравнил вокалиста, выступающего в костюме Монстрика, с собой в молодости и объявил его своим преемником.

«Спасибо тебе, что ты вспомнил эту песню из репертуара нашего легендарного певца и первого шоумена в нашей стране Валерия Леонтьева. Придешь ко мне на юбилей? Что-нибудь придумаем с тобой. Я теперь вижу, что могу спокойно уйти на пенсию и передать эту страну тебе. Ты — мой последыш абсолютно во всем. Чувство юмора… Ты вот такой, как я в молодости был. Ты меня напомнил. Так что после юбилея я уйду на заслуженный отдых», — объявил Филипп Киркоров.

Но после того, как члены судейской коллегии начали умолять Филиппа Киркорова не уходить, тот с улыбкой заверил, что никуда не уйдет.

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