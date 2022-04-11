«Мода уже давно лояльна к возрасту»: Пугачева в высветленных джинсах с рваными коленками надела блестящие кеды

Стилист Надя Иванова похвалила Примадонну за смелость, посчитав, что стремление певицы одеваться современно никак не связано с тем, что она молодится. Хотя сама артистка намекала, что ей хотелось бы выглядеть моложе рядом с мужем шоуменом Максимом Галкиным. И это понятно! Разница в возрасте у этой пары 27 лет. Алла Пугачева позволяет себе, к примеру, появляться на публике в высветленных джинсах с рваными коленками и серебристых кедах. При этом модный эксперт в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не увидела ничего особенного в том, что Примадонна хочет выделяться из толпы.
«Мода уже давно лояльна к возрасту, давно отпали строгие ограничения для возрастных дам. И это безумно радует. Женщины и за пятьдесят, и даже за семьдесят могут одеваться молодежно. Но тут важно понимать, что молодежный стиль и молодящийся — это немного разные понятия», — уточнила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фешн — 19 лет.
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