«Мода уже давно лояльна к возрасту»: Пугачева в высветленных джинсах с рваными коленками надела блестящие кеды

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Надя Иванова уверена, что певица одевается современно не для того, чтобы молодиться.

Стилист Надя Иванова похвалила Примадонну за смелость, посчитав, что стремление певицы одеваться современно никак не связано с тем, что она молодится. Хотя сама артистка намекала, что ей хотелось бы выглядеть моложе рядом с мужем шоуменом Максимом Галкиным. И это понятно! Разница в возрасте у этой пары 27 лет. Алла Пугачева позволяет себе, к примеру, появляться на публике в высветленных джинсах с рваными коленками и серебристых кедах. При этом модный эксперт в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не увидела ничего особенного в том, что Примадонна хочет выделяться из толпы.

«Мода уже давно лояльна к возрасту, давно отпали строгие ограничения для возрастных дам. И это безумно радует. Женщины и за пятьдесят, и даже за семьдесят могут одеваться молодежно. Но тут важно понимать, что молодежный стиль и молодящийся — это немного разные понятия», — уточнила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фешн — 19 лет.

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