«Он накотовасил»: что Муцениеце говорила о разрыве с «мажором» Прилучным

Агата Муцениеце дала понять: она считает, что часть вины за их развод лежит и на ее бывшем муже. По словам актрисы, Павел «накотовасил». Что именно скрывается за словами звездной блондинки, остается только догадываться. Однако сама Агата не раз говорила, что муж всегда был очень ревнивым, а она как могла сглаживала все острые углы. Вот только сохранить брак с Павлом Прилучным актрисе так и не удалось.

«Мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил», — делилась Агата в беседе для YouTube-канала PeopleTalk.

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