«Удивили так удивили»: поклонники восхищены Ириной Понаровской, оказавшейся Пончиком на шоу «Маска»

Девятый выпуск шоу «Маска», который вышел в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 10 апреля, завершился фееричным разоблачением.

Судьи и зрители проекта узнали, что под маской Пончика скрывалась великолепная певица, 69-летняя дива Ирина Понаровская.

Поклонники Ирины Витальевны в соцсети выразили ей свое восхищение.

«Удивили так удивили», «Спасибо большое за те приятные эмоции, которые вы нам подарили и за ваш талант! А еще, вы безумно красивая», «О даа, это невероятно», «Ирина, браво! Пересматриваю много раз ваши номера. Особенно «Буду ли я счастливой». Какая же вы талантливая и красивая!»

«Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Какой-то ком восторга, удивления подкатил к горлу и хочется просто вас обнять! Ирина Витальевна, вы мощь! Я не перестаю восхищаться, вы просто не даете перестать это делать! Просто низкий поклон за такую смелость, силу!» — высказались в Сети.