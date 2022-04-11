Муцениеце объяснила, почему ее брак с «мажором» Прилучным развалился

Актриса из фильма «Тобол» намекнула, что отношения перестали приносить им с Павлом радость и счастье, как это было в самом начале.

Агата Муцениеце не так давно намекнула поклонникам, что ей удалось справиться с собственным эгоизмом ради детей — девятилетнего сына Тимофея и шестилетней дочки Мии. Хотя поначалу актриса из фильма «Тобол» проявляла некоторую нетерпимость так же, как это делал Павел Прилучный. Но в один момент экс-супруги поняли, что в первую очередь от их размолвки страдают дети.

В одном из своих прошлых интервью Агата объяснила, почему их брак с «мажором» Прилучным распался. Они просто перестали друг друга понимать, пишет «Комсомольская правда».

«Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — поделилась Агата Муцениеце в беседе для YouTube-канала PeopleTalk.

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