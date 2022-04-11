«Акцент на ноги, — это ее фишка»: Пугачева в кожаной мини-юбке и гольфах до колен щегольнула перед народом

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алина Берри нашла к чему придраться, описывая стиль Примадонны.

Стилист Алина Берри нашла модный недочет в молодежном аутфите Примадонны. Для сайта Teleprogramma.pro эксперт в сфере персонального стиля дала оценку луку певицы, указав на ошибки. Алла Пугачева покрасовалась на публике в кожаной мини-юбке «солнце» и гольфах до колен. Так, стилист подметила, что ботинки, которые надела Примадонна лучше заменить на «челси» с ультрамодной тракторной подошвой.

«Алла Борисовна всегда любила делать акцент на свои ноги, это — ее фишка. В данном луке мне нравится сочетание юбки А-силуэта, пиджака с покатыми плечами прямой формы, кепи и очков кота Базилио. Но если говорить про обувь, то тут я бы заменила ботильоны с гольфами на черные колготки 20 den и дерби или «челси» на массивном каблуке с модной тракторной подошвой. Думаю, что у Аллы Борисовны точно есть что-то подобное в гардеробе», — уточнила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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