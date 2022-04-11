«Эмоции переполняют»: Ирина Понаровская высказалась о своем участии в шоу «Маска» после разоблачения

Известная певица Ирина Понаровская участвовала в проекте НТВ в костюме Пончика.

В минувшее воскресенье, 10 апреля, на НТВ вышел в эфир девятый выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

В его финале был разоблачен восьмой участник. К большому удивлению многих, под маской Пончика оказалась известная певица, 69-летняя Ирина Понаровская.

На своей страничке в социальной сети артистка поблагодарила создателей «Маски» за возможность испытать невероятные эмоции.

«Вот и мой сюрприз. Я рада была принять участие в самом масштабном и рейтинговом шоу «Маска». До сих пор эмоции меня переполняют от такого необычного и интересного для меня опыта. Хочу поблагодарить Тимура Вайнштейна, Юлию Сумачеву, Наталью Варен, всех создателей костюмов, режиссеров, администраторов и всех причастных к этой неповторимой программе. А также самое профессиональное, красивое и позитивное жюри», — написала Ирина Понаровская.

Напомним, шоу «Маска» покинули уже восемь участников – Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард, Малыш и Пончик.

Еще шесть масок остались в проекте. Впереди два выпуска, а затем финал шоу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.